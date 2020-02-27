Euro
6.78
Dolar
6.17
BIST 100
111,687.60
Altın
1,652.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde kötü hava koşulları nedeniyle bir maç ertelendi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.02.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde kötü hava koşulları nedeniyle bir maç ertelendi

Ankara

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, bu akşam TSİ 23.00'te oynanması planlanan karşılaşmanın, Avusturya'da yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

UEFA, maçın yeni tarihini, hava koşullarına göre daha sonra açıklayacak.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Salzburg'u 4-1 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde kötü hava koşulları nedeniyle bir maç ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'nde kötü hava koşulları nedeniyle bir maç ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

'Turu geçmek için sahada her şeyi deneyeceğiz'

Sporting Lizbon Yardımcı Antrenörü Ferro: İlk maçtaki skor bizi yanıltmamalı

Sporting Lizbon Yardımcı Antrenörü Ferro: İlk maçtaki skor bizi yanıltmamalı
Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçına hazır

Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçına hazır
Medipol Başakşehir Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıkacak

Medipol Başakşehir Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıkacak