UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları, Shelbourne-Rijeka maçıyla başladı.

Emre Aşıkçı  | 12.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları başladı

İstanbul

Dublin'in Tolka Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada İrlanda ekibi Shelbourne, Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırladı.

Maça hızlı başlayan Rijeka, 33. dakikada Toni Fruk'la öne geçerken Tiago Dantas'in 73. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Shelbourne, 86. dakikada Ademipo Odubeko'nun penaltı golüyle skoru 2-1 getirse de Rijeka, 90. dakikada Ante Orec'le üçüncü golü bularak maçı 3-1 kazandı.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Hırvatistan temsilcisi, 3-1'lik galibiyetle play-off turuna yükselen taraf oldu.

