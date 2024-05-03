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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Bayer Leverkusen, Roma'yı 2-0 yendi, Olimpik Marsilya ile Atalanta 1-1 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları sona erdi.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'da konuk olduğu Roma karşısında 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich'in attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Günün diğer maçında ise Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya, bir diğer İtalya ekibi Atalanta'yı ağırladı. Atalanta, 11. dakikada Gianluca Scamacca ile 1-0 öne geçti. Olimpik Marsilya, rakibine 20. dakikada Chancel Mbemba ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmaların rövanşları, 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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