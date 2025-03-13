UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 4 rövanş maçı tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale kaldı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 20.45'te başlayan rövanş karşılaşmaları sona erdi.
Milli futbolcu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, Ajax'ı 4-1 yendi. Can Uzun, mücadelenin 72. dakikasında oyuna girdi.
Rakiplerini eleyen Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale yükseldi.
Athletic Bilbao, çeyrek finalde Rangers-Fenerbahçe (3-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1 (2-1)
Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (0-3)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda): 4-1 (2-1)
Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya): 3-1 (1-2)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.