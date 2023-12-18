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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Fatih Erel  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda; ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)

Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)

Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)

Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)

Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)

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