Euro
8.72
Dolar
7.36
BIST 100
1,108.93
Altın
1,929.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 28.08.2020
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu

Ankara

Avrupa'nın en önemli 2. futbol organizasyonunun 1. eleme turunda 2 maç ertelenirken 43 maç yapıldı.

Tek maç eleme usulü yapılan karşılaşmaların ardından rakiplerini mağlup eden Kairat (Kazakistan), Botoşani (Romanya), Ventspils (Letonya), Borac (Bosna Hersek), Teuta (Arnavutluk), Piast (Polonya), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Şkendiya (Makedonya), Renova (Makedonya), Apollon (Güney Kıbrıs Rum yönetimi), Bodo-Glimt (Norveç), Neftçi (Azerbaycan), Fehervar (Macaristan), Olimpija Ljubljana (Slovenya), APOEL (Güney Kıbrıs Rum yönetimi), Locomotive Tbilisi (Gürcistan), CSKA Sofya (Bulgaristan), Laç (Arnavutluk), Hibernians (Malta), AGF (Danimarka), Malmö (İsveç), Hammarby (İsveç), Rosenborg (Norveç), Zalgiris (Litvanya), Dunajska Streda (Slovakya), TNS (Galler), Sfintul Gheorghe (Moldova), Hapoel Beer-Şeva (İsrail), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan), Backa Topola (Sırbistan), Kukes (Arnavutluk), Bala (Galler), Zrinjski (Bosna Hersek), B36 Torshavn (Faroe Adaları), Servette (İsviçre), FCSB (Romanya), Motherwell (İskoçya), Aberdeen (İskoçya), Coleraine (Kuzey İrlanda), Lech (Polonya), Partizan (Sırbistan), Shamrock Rovers (İrlanda) ve Honved (Macaristan) takımları, 2. tura çıktı.

Kalju-Mura ve Maccabi Haifa-Zelezniçar maçları, takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump yönetimi 150 milyon 'hızlı Kovid-19 testi' satın alacak
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 17 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 576'ya yükseldi
Kovid-19’la mücadelede vatandaşlarından 'en düşük' puanı ABD ve İngiltere aldı
İspanya'da son 24 saatte 9 bin 658 Kovid-19 vakası açıklandı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli oldu

Maccabi Haifa - Zeljeznicar karşılaşmasına Kovid-19 engeli

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda bir maçı iptal edildi

Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
Sevilla finale kadar 1 kez yenildi

Sevilla finale kadar 1 kez yenildi
UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı