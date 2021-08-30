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Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 31'e yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün bu başarısıyla Türkiye'nin oyunlar tarihindeki şampiyonluk sayısı 7'ye yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 30.08.2021
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 31'e yükseldi

Ankara

Tokyo 2020'nin altıncı gününde masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalyaya uzandı. Daha önce okçulukta makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya alırken, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin Japonya'da madalya sayısı 1 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere 8'e yükseldi.

Oyunlar tarihinde ilk altın madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin diğer altın madalyalarını Abdullah Öztürk (2), halterde Nazmiye Muratlı (2), okçulukta Gizem Girişmen ve Golbol Kadın Milli Takımı aldı.

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