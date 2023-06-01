Dolar
20.81
Euro
22.41
Altın
1,978.10
ETH/USDT
1,870.60
BTC/USDT
26,963.00
BIST 100
4,959.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: Bir tarih yazıyoruz

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların üç altın madalya kazanmasıyla ilgili, "Bir tarih yazıyoruz. İlk defa tarihimizde 3 altın madalyaya ulaştık." dedi.

Ruslan Rehimov  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: Bir tarih yazıyoruz Fotoğraf: Resul Rehimov - AA

Bakü

Metin Şahin, organizasyonun dördüncü gününde milli sporcular Hakan Reçber ve Nafia Kuş'un altın madalya kazanmasının ardından, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Şahin, müsabakalarda Türk sporcuları yalnız bırakmayan Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Şahin, "140 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda bugün üçüncü altın madalyaya ulaştık. En fazla altın madalya alan ülkeyiz. Bir tarih yazıyoruz. İlk defa tarihimizde 3 altın madalyaya ulaştık." ifadelerini kullandı.

Sporcuları çalıştıran teknik direktörlere de teşekkür eden Şahin, "Türkiye, girdiği 7 olimpiyattan madalyasız dönmemiştir. 2024'e daha hazırlıklı, daha dirençli gidiyoruz. Bu sporcular 2024'te buradaki başarıların aynısını tekrarlayacak ve ülkemize altın madalya kazandırarak İstiklal Marşı'mızı çaldıracak. Çalışmalarımıza her zaman en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bugün 750 bine ulaşan sporcu sayımız var. Her türlü desteği kendisinden aldık. Bugünkü başarılar, yapılan desteklerledir. Başarılarımız devam edecek. Türkiye bizi izlemeye devam etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kuş: "Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum"

Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da altın madalya kazandığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı sporcu, "Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum. Koleksiyonumun eksik parçalarını birer birer tamamlamaya çalışıyorum. 2018'de Avrupa şampiyonu olmuştum büyüklerde. Şimdi dünya şampiyonu oldum. Gelecek yıl da olimpiyatlarda altın madalya kazanarak muhteşem üçlüyü tamamlamak istiyorum. Dualarıyla beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki daha güzel başarılar kazanacağım. Koleksiyonun eksik parçası sadece olimpiyat şampiyonluğu kaldı. Onu da gelecek yıl kazanacağım." şeklinde konuştu.

Reçber: "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Hakan Reçber, büyüklerde ilk kez dünya şampiyonu unvanını elde ettiği için büyük gurur yaşadığını dile getirdi.

Kendisini çalıştıran babasına, antrenörlerine, federasyon ve devlet yetkililerine teşekkür eden Reçber, "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Spor yaptığım sürece en iyisi olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkarak altın madalya kazanan Nafia Kuş ile erkekler 63 kiloda altın madalyanın sahibi olan Hakan Reçber'in karşılaşmalarını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da izledi.

Bağcı, müsabaka sonrasında sporcularla bir araya gelerek, tebriklerini iletti.

Dün de kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Merve Dinçel altın madalya kazanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta konteyner dükkan anahtarı teslim etti
Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı
TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Benzer haberler

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: Bir tarih yazıyoruz

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: Bir tarih yazıyoruz

Hakan Reçber, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet