Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde E Grubu'nda
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.
Ankara
İspanya ve Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesini penaltı atışları sonucu 5-4 kazanarak yarı final vizesi alan İspanya, E Grubu'nda ay-yıldızlıların rakibi oldu.
Türkiye, Macaristan'ı play-off turundaki iki maçta da yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükseldi.
2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.
Statü
2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.