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Türk ve Bulgar güreşçiler, bu yıl yapılacak şampiyonalar için beraber form tuttu

Edirne'de Valilik öncülüğünde düzenlenen güreş kampında Türk ve Bulgar sporcular, antrenman yaparak form tuttu.

Gökhan Zobar  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Türk ve Bulgar güreşçiler, bu yıl yapılacak şampiyonalar için beraber form tuttu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu organizasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği koordinasyonunda güreş kampı düzenlendi.

Kampa aralarında soydaş güreşçilerin de bulunduğu 30 Bulgaristan vatandaşı ve 50 Türk sporcu katıldı.

Bulgaristan'ın Filibe ve Eski Cuma kentlerindeki güreş kulüplerinden gelen güreşçiler, Edirne Güreş Eğitim Merkezi'nde 7-9 Şubat tarihlerinde 3 gün boyunca Edirneli güreşçilerle kamp yaptı.

Birlikte antrenmana çıkan sporcular, yaptıkları hazırlık müsabakalarıyla tecrübe kazanıp yıl içinde gerçekleştirilecek şampiyonalar için formunu artırdı.

"Edirne'de sporu geliştirmeye çalışıyoruz"

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA muhabirine, sporun birleştirici gücünü kullanarak güzel etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Vali Yunus Sezer'in talimatlarıyla Balkanlar'da yaşayan gençleri Edirne'de ağırladıklarını belirten Ak, "Edirne, bir spor şehri olmalı. Sayın Valimiz 'Edirne, Balkanlar'ın spor merkezi olsun' şeklinde bir hedef koydu. Sayın Bakanımız da bizlere aynı şekilde 'Edirne'nin Balkanlar'ın spor üssü' olması yönünde bir görev verdi. Bunu yapmaya çalışıyoruz. 80 sporcumuz burada birlikte kamp yaptı. Sporun birleştirici gücünden faydalanarak Edirne'de sporu geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kampın karşılıklı birçok faydası var"

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen ise iş birliği çalışmalarıyla güreş branşında daha ileri noktalara gelmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bulgaristan ve Türkiye'den kampa katılan sporcuların yıl içinde düzenlenecek organizasyonlara hazırlandığını dile getiren Delen, "Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın çocukları, onların Bulgar komşuları ve Türk sporcularımız kardeşçe bir kamp yaptı. Bu kamp ve benzeri etkinlikler hem soydaşlarımızı ve komşularımızı güçlendiriyor hem de bizim sporcularımıza teknik anlamda katkı sağlıyor. Kampın karşılıklı birçok faydası var. Bu imkanları sağladığı için Valimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi seviyoruz"

Eski Cuma Güreş Kulübü Başkanı ve antrenör Mustafa Çerkezov, kampın tüm sporcular için faydalı geçtiğini kaydetti.

Kamp daveti için Edirne Valiliğine teşekkür eden Çerkezov, "Antrenmanlar çok iyi oldu, organizasyon çok güzel yapıldı. Türkiye'yi seviyoruz. Burada akrabalarımız ve dostlarımız var." diye konuştu.

Türk antrenörler Habil Kara ve Turhan Aslantürk de kampın iki ülkenin sporcularına fayda sağladığını ifade etti.

Güreşçiler memnun

Sporculardan İrem Akalın, 8 yıldır güreşle ilgilendiğini ve hedefinin katıldığı organizasyonlarda kürsüye çıkmak olduğunu belirtti.

Farklı ülkelerin sporcularıyla antrenman yapmanın ayrı bir tecrübe kazandırdığına dikkati çeken İrem, "Yeni maçlar öncesi için farklı tecrübe oldu. Önümüzde 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası var, inşallah şampiyon olacağım." ifadelerini kullandı.

Soydaş güreşçi Esad Bozali de antrenmanların çok iyi geçtiğini belirterek, "Edirne'deki imkanlar çok güzel. Kampımız verimli geçti, herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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