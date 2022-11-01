Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 3 Kasım Perşembe günü Avrupa kupalarının 6. ve son haftasında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.
İstanbul
UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacağı mücadeleyi Hırvatistan Futbol Federasyonundan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı maçta Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda İskoç ekibi Hearts'ı konuk edeceği müsabakada, Gürcistan Futbol Federasyonundan Goga Kikacheishvili görev yapacak. Davit Gabisonia ve David Chigogidze, bu maçta yardımcılık görevini üstlenecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maçın hakemi ise Sloven Rade Obrenovic olacak. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.