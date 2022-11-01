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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 3 Kasım Perşembe günü Avrupa kupalarının 6. ve son haftasında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Yunus Kaymaz   | 01.11.2022
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacağı mücadeleyi Hırvatistan Futbol Federasyonundan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı maçta Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Robert Kempter ve Dominik Schaal olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda İskoç ekibi Hearts'ı konuk edeceği müsabakada, Gürcistan Futbol Federasyonundan Goga Kikacheishvili görev yapacak. Davit Gabisonia ve David Chigogidze, bu maçta yardımcılık görevini üstlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maçın hakemi ise Sloven Rade Obrenovic olacak. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.

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