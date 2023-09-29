Dolar
27.41
Euro
28.98
Altın
1,849.20
ETH/USDT
1,664.20
BTC/USDT
26,924.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Türk cimnastiğinde emeklerin karşılığı; Paris 2024 kotası alabilmek

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda emeklerinin karşılığını takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na giderek almak istediklerini belirtti.

Muhammed Boztepe  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Türk cimnastiğinde emeklerin karşılığı; Paris 2024 kotası alabilmek

Antwerp

Çelen, organizasyonun yapılacağı Antwerp kentinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli sporcuların Dünya Şampiyonası'na hazır olduğunu belirten Çelen, Türk cimnastiğinin en önemli virajlarından birinde bulunduklarını söyledi.

Organizasyonda dünya cimnastiğinin en iyi 12 ülkesinin seçileceğini ve bu ülkelerin 2024 Paris Olimpiyatları'na gideceğini vurgulayan Çelen, "İnanıyorum ki Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'mız elemelerde ilk 12'ye girerek olimpiyat kotasını alacak. Buralara kolay gelmedik. Bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını bu Dünya Şampiyonası'nda almak istiyoruz." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nda bireysel beklentilerinin de bulunduğunu aktaran şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erkeklerde Adem Asil, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak ve Emre Dodanlı... Hepsi madalyaya aday. Kadınlarda Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan ve Derin Tanrıyaşükür olmak üzere 4 sporcumuzla buraya geldik. Sporcularımızdan Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu genel tasnifte, Bilge Tarhan ile Derin Tanrıyaşükür ise özel seçmeyle çağrıldıkları için aletlerde yarışacak. Sabah sporcularımızla görüştüm. Kendilerini çok motive gördüm. İnanıyorum ki kadınlarda bir sporcuyla, erkeklerde takım halinde kota alacağız. Bunu gerçekleştirebilirsek, kendimizi başarılı göreceğiz. Sporcularımızı hazırlayan teknik heyetimize, antrenörlerimize de teşekkür ediyor ve başarı diliyorum."

Çelen ayrıca, başarılı olmaları için kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

"Simone Biles sanki hiç bırakmamış gibiydi"

ABD'li olimpiyat şampiyonu cimnastikçi Simone Biles'ın Antwerp'teki Dünya Şampiyonası'nda yeniden yarışacağının hatırlatılması üzerine Çelen, kendisinin Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcısı olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Çok ünlü bir sporcu. Yeniden döndü ve burada yarışacak. Simone Biles, geldiği için tüm medya cimnastiğe odaklandı. Dünya cimnastiğine katkı yapan yıldız sporcuların olması çok değerli. Bunu Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak söylüyorum. ABD takımının antrenmanlarını izledim. Simone Biles sanki hiç bırakmamış gibiydi ve kaldığı yerden devam ediyordu."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e katılacağını açıklayan Elon Musk'a mesaj: Büyük memnuniyet duyacağız
İçişleri Bakanlığı'nda Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kalp Günü için ışıklandırıldı
Malatya'da 13 katlı ağır hasarlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı

Benzer haberler

Türk cimnastiğinde emeklerin karşılığı; Paris 2024 kotası alabilmek

Türk cimnastiğinde emeklerin karşılığı; Paris 2024 kotası alabilmek

Belçika'da din adamlarının çocuklara yönelik istismarını ortaya çıkaran belgesel gündemi sarstı

Milli cimnastikçilerin Paris "bileti" Dünya Şampiyonası'ndan geçiyor

Sinan Bolat, Altay Bayındır'ın başarılı olacağına inanıyor

Sinan Bolat, Altay Bayındır'ın başarılı olacağına inanıyor
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na 120 yıl sonra aynı kent ev sahipliği yapacak

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na 120 yıl sonra aynı kent ev sahipliği yapacak
Belçika'da sahipsiz hayvana rastlanmamasının en büyük nedeni asırlık barınaklar

Belçika'da sahipsiz hayvana rastlanmamasının en büyük nedeni asırlık barınaklar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet