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Tottenham'da sakatlanan Ivan Perisic, sahalardan uzun süre uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sakatlanan Hırvat oyuncu Ivan Perisic'in sahalardan uzun süre uzak kalacağını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Tottenham'da sakatlanan Ivan Perisic, sahalardan uzun süre uzak kalacak

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman sırasında sağ dizinden sakatlanan 34 yaşındaki kanat oyuncusunun, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Ameliyat edilecek Perisic'in sezonu kapatması bekleniyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 129 maçta 33 gole imza atan Perisic, 2022'de transfer olduğu Tottenham'da ise 50 karşılaşmada 1 gol ve 14 asistle oynadı.

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