Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,814.00
BTC/USDT
82,818.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları’na Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 2. ayağının ikinci yarışında birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı

Ankara

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

​​​​​​​Superpole yarışında ilk sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk cepten kalktığı mücadeleyi kazandı.

Kariyerinin 60. galibiyetini elde eden Toprak, Carl Fogarty ile paylaştığı Superbike tarihinin 3. en fazla yarış kazanan sürücüsü ünvanını tek başına ele geçirdi.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3'üncü oldu.

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, superpole yarışında düşerek mücadeleyi bitiremedi, ikinci yarışta ise 13. sırayı aldı.

Bulega, 111 puanla pilotlar klasmanının zirvesindeki yerini korudu. Hafta sonunu 3'te 3 yaparak tamamlayan Toprak, 82 puanla şampiyonada 2'nci sıraya yükseldi.

Can liderken kaza yaptı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros​​​​​​​ takımı) de piste çıktı.

Pole pozisyonunda başladığı mücadeleyi rahat şekilde lider götüren Can, bitime 9 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü.

Dünkü yarışta birinci olan Can, piste dönmeyi başarsa da bir tur sonra pite gelerek mücadeleye veda etti.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 3. ayağı, 12-13 Nisan tarihlerinde Hollanda'da yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da dolu etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan olaylar soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir
CHP'nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı

Fahri trafik müfettişinin motosiklet sürücüsüne "fazla yolcu"dan yazdığı cezayı mahkeme iptal etti

Türk motosikletçiler, hafta sonu Portekiz ve ABD'de yarışacak

Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu

Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere saygı için buluştu
İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet