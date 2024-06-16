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Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Emilia-Romagna ayağının ikinci yarışını da kazandı

Motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 4. ayağının ikinci yarışında da birinci oldu. Şampiyona lideri Toprak, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 21 puana çıkardı.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Emilia-Romagna ayağının ikinci yarışını da kazandı

Ankara

Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak, mücadeleye ilk sırada başladı. Startta 5'inciliğe gerileyen 27 yaşındaki motosikletçi, bitime 14 tur kala liderliği geri aldı.

Kalan bölümde farkı giderek arttıran 2021 şampiyonu Toprak, Superpole yarışından sonra ikinci yarışta da birinciliği elde etti. Toprak böylece bu sezon 6'ncı, kariyerinin 45'inci yarış birinciliğine ulaştı.

Aruba Ducati takımı sürücülerinden Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista ise 3'üncü sırada mücadeleyi bitirdi.

Dün şampiyona liderliğini ele geçiren Toprak, puanını 179'a yükselterek en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 21 puana çıkardı.

Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağı, 13-14 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de yapılacak.

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