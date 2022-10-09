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Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de son yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. ayağında son yarışı ikinci sırada bitirdi.

Fatih Çakmak   | 09.10.2022
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de son yarışta ikinci oldu

Ankara

Portimao kentinde bulunan 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'ndeki 20 turluk son yarışta Toprak, Alvaro Bautista ile yarışın liderliği için büyük çekişme yaşadı.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx takımıyla Portekiz'deki son yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.

Yarışı, Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea da üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası açıklamasında "İkinci yarışın zor olacağını söylemiştim, ikincilik kötü değil, şampiyona için çok iyi puanlar aldık. Takımıma teşekkür ediyorum, Arjantin'de neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Şampiyonada genel klasmanda 448 puanla Alvaro Bautista birinci, Toprak Razgatlıoğlu 392 puanla ikinci, 366 puanla Jonathan Rea da üçüncü sırada bulunuyor.

Şampiyonada sonraki yarışlar 21-23 Ekim'de Arjantin'de koşulacak.

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