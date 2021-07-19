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Tokyo sporun şölenini sessiz bekliyor

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 3 gün kala organizasyonun düzenleneceği Tokyo'da oyunlarla ilgili heyecanın olmaması dikkati çekti.

Emrah Oktay   | 19.07.2021
Tokyo sporun şölenini sessiz bekliyor Fotoğraf: Ali Atmaca - Anadolu Ajansı

Tokyo

Geçen sene yapılması gereken ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyatların başlamasına 3 gün kaldı.

23 Temmuz Cuma günü açılış seremonisi yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde şehirde olimpiyatlara yönelik tanıtımların fazla yer almadığı gözlendi.

Japon halkının düzenlenmesine sıcak bakmadığı organizasyonla ilgili kamuoyunda bir heyecan yaşanmıyor.

Güvenlik üst seviyede

Tokyo 2020 öncesinde güvenlik önlemleri üst seviyede tutuluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak organizasyonda sporcular, teknik ekipler, medya mensupları ve görevliler katı kurallara tabi tutuluyor.

Olimpiyatı takip etmek için gelen ve yaklaşık 3 saatlik kontrolün ardından Tokyo'ya giren basın mensuplarının toplu taşıma kullanmasına veya kamuya açık yerlerde uzun süre kalmasına izin verilmiyor.

Konakladıkları otelden olimpiyat haricinde sadece 15 dakika çıkmasına izin verilen basın mensupları, oyunları takip etmek için de sıkı bir transfer sürecinden geçiyor. Toplu taşıma ve taksi kullanamayan gazeteciler, konakladıkları otelin etrafından otobüslerle aktarma merkezlerine, oradan da istedikleri alana taşınıyor.

Günlük olarak telefonlara yüklenen uygulamalarla sağlık durumu takip edilen basın mensuplarına, tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Medya merkezinde gazetecilere verilen tüplerle koronavirüs testi için numuneler toplanıyor.

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