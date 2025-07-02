Dolar
39.78
Euro
47.09
Altın
3,357.25
ETH/USDT
2,591.10
BTC/USDT
109,337.00
BIST 100
10,189.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Tek kadınlarda dünya 5 numarası Paolini, Wimbledon'a veda etti

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Jasmine Paolini, Kamilla Rakhimova'ya yenilerek ikinci turda veda etti.

Emre Aşıkçı  | 02.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Tek kadınlarda dünya 5 numarası Paolini, Wimbledon'a veda etti

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda, tek kadınlarda dünya 5 numarası Jasmine Paolini ile dünya 80 numarası Rakhimova'yla karşılaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rus raket Rakhimova, İtalyan tenisçi Paolini'yi 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak üçüncü tura yükseldi.

Akşam etabının diğer tek kadınlar mücadelelerinde Elina Svitolina, Emma Raducanu, Naomi Osaka, Diane Parry ve Anastasia Pavlyuchenkova rakiplerini yenerek üst tura çıktı.

Tek erkeklerde ise Jordan Thompson ve Kamil Majchrzak üçüncü tura çıkan isimler oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den, CHP Genel Başkanı Özel'in yargı mensuplarını hedef alan sözlerine ilişkin açıklama
İzmir, Kütahya ve Bursa'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüşmede Gazze'deki soykırımın unutturulmasına izin verilmeyeceği vurguladı
DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı
Sharjah-İstanbul seferini yapan uçak, motor arızası nedeniyle Esenboğa'ya acil iniş yaptı

Benzer haberler

Tek kadınlarda dünya 5 numarası Paolini, Wimbledon'a veda etti

Tek kadınlarda dünya 5 numarası Paolini, Wimbledon'a veda etti

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz Wimbledon'da 3. tura çıktı

Sabalenka, Keys ve Sonay Kartal Wimbledon'da 3. tura çıktı

Zeynep Sönmez, Türk tenisinde 75 yıl sonra yeni bir "ilk" için korta çıkacak

Zeynep Sönmez, Türk tenisinde 75 yıl sonra yeni bir "ilk" için korta çıkacak
İBB'nin spor alanındaki bazı ücretsiz hizmetleri paralı oldu

İBB'nin spor alanındaki bazı ücretsiz hizmetleri paralı oldu
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet