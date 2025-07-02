Tek kadınlarda dünya 5 numarası Paolini, Wimbledon'a veda etti
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Jasmine Paolini, Kamilla Rakhimova'ya yenilerek ikinci turda veda etti.
İstanbul
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda, tek kadınlarda dünya 5 numarası Jasmine Paolini ile dünya 80 numarası Rakhimova'yla karşılaştı.
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Rus raket Rakhimova, İtalyan tenisçi Paolini'yi 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak üçüncü tura yükseldi.
Akşam etabının diğer tek kadınlar mücadelelerinde Elina Svitolina, Emma Raducanu, Naomi Osaka, Diane Parry ve Anastasia Pavlyuchenkova rakiplerini yenerek üst tura çıktı.
Tek erkeklerde ise Jordan Thompson ve Kamil Majchrzak üçüncü tura çıkan isimler oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.