Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılma niyeti yok
İsmi Türk kulüpleriyle anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Nassr'da mutlu olduğunu söyledi.
Ankara
Talisca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl uzattığını hatırlatarak, "Hakkımda çıkan asılsız haberlerin aksine herhangi bir kulüple görüşmediğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılma niyetim de yok. Burada çok mutluyum. Önümüzdeki sezona odaklandım." ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Guangzhou takımlarının yanı sıra 2016-2018 yılları arasında da Beşiktaş'ta oynadı.
Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce beraber çalıştığı Talisca ile ilgili transfer haberlerine yönelik "Talisca'yla ben de konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi." diye konuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.