Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Fransız futbolcu Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yunus Kaymaz  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti

Londra

Kulüpten yapılan açıklamada, Al Ittihad forması giyen 38 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Benzema, 2023 yılında transfer olduğu Al Ittihad ile 83 maça çıktı ve 54 gol attı.

Darwin Nunez ve Ruben Neves'in de formasını giydiği Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

