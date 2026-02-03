Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti
Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Fransız futbolcu Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Londra
Kulüpten yapılan açıklamada, Al Ittihad forması giyen 38 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Benzema, 2023 yılında transfer olduğu Al Ittihad ile 83 maça çıktı ve 54 gol attı.
Darwin Nunez ve Ruben Neves'in de formasını giydiği Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.