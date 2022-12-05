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Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Stat 974, 2022 FIFA Dünya Kupası'na son kez ev sahipliği yaptı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çekici statlarından birisi olan 974, Brezilya-Güney Kore maçıyla turnuvaya veda ediyor.

Yunus Kaymaz   | 05.12.2022
Stat 974, 2022 FIFA Dünya Kupası'na son kez ev sahipliği yaptı

Doha

Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, Dünya Kupası tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla tarihe geçti.

İngiliz-İspanyol ortaklığı tarafından inşa edilen iki katlı stada ismini veren 974 rakamı, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaat sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.

Stadın ne zaman söküleceği ve nasıl değerlendirileceği henüz açıklanmadı. Ancak 2024 Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar'ın o tarihe kadar stadı değerlendirmesi de mümkün.

Turnuvada şu ana kadar 6 grup maçının oynadığı 40 bin kişilik Stat 974'te alınan sonuçlar şöyle:

Meksika-Polonya: 0-0

Portekiz-Gana: 3-2

Fransa-Danimarka: 2-1

Brezilya-İsviçre: 1-0

Polonya-Arjantin: 0-2

Sırbistan-İsviçre: 2-3

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