Sparta Prag ile Semih Kaya'nın yolları ayrıldı
Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, kontrat süresi sona eren Semih Kaya ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu.
Ankara
Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'dan yapılan açıklamada, 2017 yılında bu yana takımda forma giyen Semih Kaya'ya, takıma verdiği katkılar için teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Semih Kaya, bazı dönemler sakatlık sorunları yaşadığı Sparta Prag formasıyla 33 karşılaşmada 2 gole imza attı.
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