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Son şampiyon Rafael Nadal, Avustralya Açık'a erken veda etti

Turnuvanın üçüncü gününde, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal 2. turda elendi, tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek üst tura çıktı.

Mutlu Demirtaştan   | 18.01.2023
Son şampiyon Rafael Nadal, Avustralya Açık'a erken veda etti

İstanbul

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta son şampiyon Rafael Nadal, 2. turda elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 22 grand slam zaferiyle en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi İspanyol Rafael Nadal, son şampiyon unvanıyla katıldığı turnuvanın 2. turunda dünya 63 numarası ABD'li Mackenzie Mcdonald ile karşılaştı. İkinci setin sonlarında yaşadığı kasık sakatlığının etkisiyle kortta zorlanan 1 numaralı seribaşı Nadal, rakibine 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup olarak Avustralya Açık'a erken veda etti.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, klasmanın 54. basamağındaki Slovak Alex Molcan karşısında 3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 sona eren setlerle 3-2 galip geldi ve 3. tura yükseldi.

İtalyan Jannik Sinner (15 numaralı seribaşı) ise dünya 80 numarası Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'yi 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) yenerek 3. tura kaldı.

Swiatek zorlanmadan 3. turda

Tek kadınlarda 3 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, klasmanın 82. sırasındaki Kolombiyalı Camila Osorio'yu 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

ABD'li Jessica Pegula (3), Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-0 (6-2, 7-6) ve Yunan Maria Sakkari (6), elemelerden gelen Rus Diana Shnaider'i 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) yenerek 3. tura çıktı.

Dünya 40 numarası Ukraynalı Anhelina Kalinina ise iki grand slam şampiyonluğuna sahip Çek Petra Kvitova (15) önünde 7-5 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 galip gelerek tur atladı.

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