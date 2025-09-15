Sırıkla atlamacı Duplantis, 14. dünya rekorunu kırdı
Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.
Tokyo
Duplantis, başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.
Yunan atlet Emmanouil Karalis, 6 metre ile gümüş madalya alırken Avustralyalı sporcu Kurtis Marschall ise 5.95'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma ise ilk denediği 5.55 metreyi 3 hakkında da geçemedi.
Dünya rekorunu kırdıktan sonraki ilk açıklamasında Duplantis, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.