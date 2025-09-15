Dolar
41.29
Euro
48.60
Altın
3,681.96
ETH/USDT
4,490.70
BTC/USDT
114,659.00
BIST 100
11,000.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi
logo
Spor, Dünyadan Spor

Sırıkla atlamacı Duplantis, 14. dünya rekorunu kırdı

Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Fatih Erel  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Sırıkla atlamacı Duplantis, 14. dünya rekorunu kırdı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Tokyo

Duplantis, başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yunan atlet Emmanouil Karalis, 6 metre ile gümüş madalya alırken Avustralyalı sporcu Kurtis Marschall ise 5.95'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Sırıkla atlama finalinde yarışan milli atlet Ersu Şaşma ise ilk denediği 5.55 metreyi 3 hakkında da geçemedi.

Dünya rekorunu kırdıktan sonraki ilk açıklamasında Duplantis, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'ın başkenti Doha'da yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı
İstanbul'da toplu ulaşımdaki zam U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
Türk Kızılay, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelere destek verecek

Benzer haberler

Sırıkla atlamacı Duplantis, 14. dünya rekorunu kırdı

Sırıkla atlamacı Duplantis, 14. dünya rekorunu kırdı

Dünyanın en iyi atletleri Tokyo'da yarışacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet