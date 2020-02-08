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Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi

Bundesliga'nın 21. haftasında Schalke 04, sahasında Paderborn ile 1-1 berabere kaldı

Erbil Başay   | 08.02.2020
Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü galibiyet için yetmedi

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Paderborn ile 1-1 berabere kaldı. 

Schalke 04, Bundesliga’nın 21. haftasında Veltins Arena’da Paderborn’u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 63. dakikada milli futbolcu Ahmed Kutucu’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Paderborn bu gole 81. dakikada Klaus Gjasula ile cevap verdi ve karşılaşmada 1-1’lik eşitliği sağladı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

56. dakikada Michael Gregoritsch’in yerine oyuna dahil edilen Ahmed Kutucu bu sezon 3. golüne imza attı.

Schalke 04’te ilk 11’de maça başlayan diğer milli futbolcu Ozan Kabak, 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Mavi-beyazlıların Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ozan Kabak’ın sağ bacağında ağrıları olduğu ve tedbir amaçlı oyundan alındığı belirtildi.

Schalke 04, puanını 35’e çıkarırken Paderborn’un da 16 puanı bulunuyor.

Bundesliga’da bugün oynanan karşılaşmalarda, Union Berlin deplasmanda Werder Bremen’i 2-0, Mainz 05 deplasmanda Hertha Berlin’i 3-1, Freiburg sahasında Hoffenheim’i 1-0 yenerken, Wolfsburg-Fortuna Düsseldorf karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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