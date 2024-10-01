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Satrançta dünyanın en genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş'tan bir rekor daha

Dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE rating listesinde 2600 Elo'yu geçen en genç sporcu oldu.

Muhammed Boztepe  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Satrançta dünyanın en genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş'tan bir rekor daha Fotoğraf: Musa Samur/AA

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genç yıldızımız, 'Dünyanın en genç büyükustası' Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir rekora daha imza attı. FIDE rating listesi bugün yayınlandı ve yıldız sporcumuz Yağız Kaan, 2600 Elo'yu aşan dünya tarihindeki ilk 13 yaşındaki sporcu oldu. Yağız, John Burke, Wei Yi, Praggnanandhaa, Abhimanyu Mishra, Nihal Sarin ve Wesley So gibi 14 yaşında 2600'e ulaşmayı başaran seçkin ustaların yer aldığı 'satranç dahileri kulübü'ne katıldı."

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