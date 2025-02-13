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Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Süha Gür  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1

Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2

Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0

Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1

Müsabakaların rövanşı, 18 Şubat'ta oynanacak.

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