Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1
Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2
Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0
Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1
Müsabakaların rövanşı, 18 Şubat'ta oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.