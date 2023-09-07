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Sabalenka ve Medvedev, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, yarı finale çıktı.

Fatih Erel  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Sabalenka ve Medvedev, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

İstanbul

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 10. gün sabah seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka, 23 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng ile karşılaştı. 1 saat 13 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, kadınlarda son 4 tenisçi arasına kaldı.

Tek erkeklerde ise 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaştı.

Medvedev, rakibini 6-4, 6-3, 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

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