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Russell gelecek yıl Mercedes F1 Takımı'nda yarışacak

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilot George Russell'ı 2022'de kadrosuna katacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.09.2021
Russell gelecek yıl Mercedes F1 Takımı'nda yarışacak

Ankara

Son 7 yılın takımlar ve pilotlar klasmanı şampiyonu Mercedes'te, Valtteri Bottas'tan boşalacak koltuğa oturacak isim açıklandı.

Altısı Mercedes'te, 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı, vatandaşı Russell olacak.

Açıklamaya göre, Mercedes Genç Takımı'nda yetişen 23 yaşındaki Russell ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Üç yıldır Williams takımı adına Formula 1'de mücadele eden Russell, 2017 GP3 Serisi ve 2018 Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı ilk sırada bitirmişti.

Sıralama turlarında takım arkadaşlarına kurduğu üstünlükle adından söz ettiren Büyük Britanyalı sürücü, F1 kariyerindeki ilk podyumuna, yağmur nedeniyle tamamlanamayan Belçika Grand Prix'sinde 2. olarak çıkmıştı.

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