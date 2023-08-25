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Ronaldo "hat-trick" yaptı, Al Nassr farklı kazandı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, deplasmanda Al Fateh'i 5-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Ronaldo "hat-trick" yaptı, Al Nassr farklı kazandı

İstanbul

Konuk ekibin gollerini 38, 55 ve 90+6. dakikada Portekizli Cristiano Ronaldo, 27 ve 81. dakikalarda da Sadio Mane kaydetti.

Lige üst üste iki mağlubiyetle başlayan Al Nassr, üçüncü haftada ilk galibiyetini elde etti.

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