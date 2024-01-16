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Roma'da teknik direktörlüğe Daniele De Rossi getirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Daniele De Rossi ile sezon sonuna kadar anlaştı.ü

Fatih Erel  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Roma'da teknik direktörlüğe Daniele De Rossi getirildi

İstanbul

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Daniele De Rossi'nin 30 Haziran 2024 tarihine kadar takımın teknik direktörü olarak görev yapacağı duyuruldu.

Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 2020'de futbol kariyerine son vermeden önce 2002-2019 yılları arasında Roma'da tüm kulvarlarda 616 maça çıkan, takımda kaptanlık yapan ve 63 gol atan De Rossi, geçen sezon İtalyan ekibi SPAL'da teknik direktörlük kariyerine başlamıştı.

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