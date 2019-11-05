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Roma Kulübünden ırkçı tezahüratlara maruz kalan Balotelli'ye destek mesajı

İtalya Birinci Futbol Ligi kulüplerinden Roma, Hellas Verona-Brescia maçında ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı tezahüratına maruz kalan Balotelli için destek mesajı paylaştı.

Barış Seçkin   | 05.11.2019
Roma Kulübünden ırkçı tezahüratlara maruz kalan Balotelli'ye destek mesajı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Roma, pazar günü oynanan Hellas Verona-Brescia maçında ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı tezahüratına maruz kalan Mario Balotelli için destek mesajı paylaştı. 

Roma Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Roma, pazar günü maçta ırkçı hakaretlere maruz kalan Mario Balotelli'nin yanındadır. 20 ya da 2000 kişi olması fark etmeksizin, ırkçılık kabul edilemez. Şimdi taraf seçme zamanıdır. Ya ırkçılığa karşı çıkmaya hazır olanların durduğu taraf ya da sevdiğimiz oyunu yok etmek isteyenlerin olduğu taraf." ifadeleri kullanıldı.

Başkent takımının bu paylaşımına, pek çok taraftarı da destek verdi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın ulaştığı İtalya Futbol Federasyonu kaynakları, Hellas Verona-Brescia maçında 20 kadar taraftarın ırkçı tezahürat yaptığını, kale arkası tribünündeki geri kalan seyircilerin ise Balotelli'yi alkışladığını belirtmişti.

Öte yandan, Verona Belediye Başkanı Federico Sboarina ise statta o gün ırkçılığa dair bir şey olmadığını, Verona'nın mahkum edilmeye çalışıldığını savunmuştu.

Roma Kulübü ırkçılığa karşı çıkıyor

Sarı-kırmızılı camia, bu sezon daha önce taraftarlarının sebep olduğu iki ırkçılık vakası karşısında da net bir duruş sergilemişti.

Roma kulübü, bu sezon daha önce bir taraftarının sosyal medya üzerinden Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus'a ırkçı hakarette bulunması üzerine, bu kişinin ömür boyu statlardan men edilmesi için yasal girişimde bulunmuştu.

Başkent ekibi, ligin 8. haftasındaki Sampdoria-Roma maçında taraftarının ev sahibi takımın Brezilyalı oyuncusu Ronaldo Viera'ya yönelik ırkçı tezahüratından ötürü futbolcudan özür dilemişti.

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