Dolar
12.13
Euro
13.67
Altın
1,809.56
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,781.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

River Plate ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Arjantin Premier Lig'de konuk ettiği Racing'i 4-0 mağlup eden River Plate, şampiyonluğa ulaştı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 26.11.2021
River Plate ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Ankara

Ligin 22. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi River Plate, Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda Racing'i ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi takım, 32. dakikada Agustin Palavecino, 48. dakikada Julian Alvarez, 68. ve 78. dakikalarda Braian Romero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 52'ye çıkaran River Plate, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Defensa y Justicia ile arasındaki puan farkını 12'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.

River Plate, 2014'ün ardından 7 yıl sonra yeniden ligi zirvede tamamladı. Arjantin temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Durdağı, Kovid-19'a karşı ilaç çalışmasında faz-2 aşamasına geçti
AB Kovid-19'un 'süper varyantı' nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları durduracak
Kovid-19 tedavisinde D vitamininin etkinliği kanıtlandı
5 soruda yerli aşı TURKOVAC
İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor

Benzer haberler

River Plate ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

River Plate ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu

Şampiyon babanın şampiyon çocukları madalya kovalıyor