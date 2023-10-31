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Real Madrid, Vinicius Junior'un sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

İspanya'nın Real Madrid kulübü, Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Şenhan Bolelli  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Real Madrid, Vinicius Junior'un sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Madrid

Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2018'de 18 yaşındayken eflatun-beyazlı kulübe gelen Vinicius'un normal şartlarda Haziran 2024'te sona ermesi gereken sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Vinicius, Real Madrid altı sezonda toplam 235 maçta forma giyerken, 63 gol attı ve takımın kazandığı 9 kupada önemli pay sahibi oldu.

İspanyol basını, Real Madrid'in Vinicius'un serbest kalma bedelini 1 milyar avro olarak belirlediğini ve Brezilyalı futbolcunun takımda en çok kazanan isim olacağını yazdı.

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