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Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Real Madrid, teknik direktör Zidane'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şenhan Bolelli   | 22.01.2021
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Madrid

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada, Zidane'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol basını, Fransız teknik adamın, ligde yarın deplasmanda Alaves'e karşı oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacağını yerine ikinci antrenör David Bettoni'nin geçeceğini yazdı.

Mevcut protokol gereği Zidane'a yapılacak diğer testler sonrasında karantinasının kaç gün süreceği belli olacak.

Diğer yandan, Real Madrid'de Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sağ bacak kaslarından sakatlık geçirdiği, Alaves maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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