Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

Şenhan Bolelli  | 31.03.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti Real Madrid – Athletic Club Bilbao

Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

Real Madrid'in gollerini Brezilyalı futbolcu Rodrygo Goes 8. ve 73. dakikada attı.

La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid puanını 75'e yükselterek, en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Madrid takımında 7 ay kadar uzun süren sakatlıktan çıkan Eder Militao, son dakikalarda oyuna girdi.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de yedek bekledi.

La Liga'da dört maç sonra yenilgi alan Athletic Bilbao ise 56 puanla 4'üncülükte kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA, tüm yurtta seçim sonuçlarını sandık başından duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü
Fatih'te en düşük seçmene sahip mahallede muhtar için oy kullanılamadı

Benzer haberler

Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti

Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti

İspanya futbolunda ırkçılık 3. lig maçına sıçradı

LaLiga'da yeni bir ırkçılık olayı yaşandı

Gençlerbirliği'nin genç golcüsü Melih Bostan'ın hayalleri büyük

Gençlerbirliği'nin genç golcüsü Melih Bostan'ın hayalleri büyük
Arda Güler, LaLiga Türkiye'nin etkileşimlerini artırdı

Arda Güler, LaLiga Türkiye'nin etkileşimlerini artırdı
İspanya Futbol Federasyonuna yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlendi

İspanya Futbol Federasyonuna yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet