Dolar
34.29
Euro
37.11
Altın
2,740.55
ETH/USDT
2,575.10
BTC/USDT
70,019.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid, en iyi futbolcu ödülü Vinicius'a verilmediği için Altın Top ödülünü boykot etti

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.

Şenhan Bolelli  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Real Madrid, en iyi futbolcu ödülü Vinicius'a verilmediği için Altın Top ödülünü boykot etti

Madrid

İspanyol basınının Real Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Paris'te düzenlenen 2024 yılı ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid'in törene katılmadığı bildirildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE verdiği haberde, "Real Madrid kaynaklarına göre kulüp, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini alacağına inanıyor ancak Vinicius veya Carvajal'ın ödül almamasından dolayı oyuncularına olan saygısından vazgeçmeyecek. Galada Real Madrid'den futbolcular, yöneticiler ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi hazır bulunacaktı. Ama hiçbiri Paris'e gitmedi." ifadelerini kullandı.

As gazetesi de Real Madrid Kulübü yönetiminin "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle olmadığına göre Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. Ve Real Madrid saygı duyulmayan bir yere gitmez." şeklinde düşündüğünü ve törende olmayacağını yazdı.

Real Madrid Kulübü konuya ilişkin şu ana kadar hiçbir açıklama yapmazken, resmi internet sitesinden "Real Madrid sosyal medya ağlarında 600 milyon takipçiye ulaştı." ifadelerini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından Çad'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek
İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Real Madrid, en iyi futbolcu ödülü Vinicius'a verilmediği için Altın Top ödülünü boykot etti

Real Madrid, en iyi futbolcu ödülü Vinicius'a verilmediği için Altın Top ödülünü boykot etti

İspanyol futbolunda ırkçılık bu kez El Clasico'da Lamine Yamal'ı hedef aldı

LaLiga'da lider Barcelona, El Clasico'yu farklı kazandı

Real Madrid'i izleyen gazetecilerden El Clasico öncesi Arda Güler yorumu

Real Madrid'i izleyen gazetecilerden El Clasico öncesi Arda Güler yorumu
İspanya'da Vinicius'a karşı ırkçı kampanya başlatan 4 kişi gözaltına alındı

İspanya'da Vinicius'a karşı ırkçı kampanya başlatan 4 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet