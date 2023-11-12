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Real Madrid, Arda Güler'in sakatlıklarından sonra kulüp doktorunun işine son verdi

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2017 yılından bu yana takım doktoru olan Hırvat Niko Mihic'in görevine son verirken, İspanyol basını bu kararın arkasında "Arda Güler olayının" olduğunu iddia etti.

Şenhan Bolelli  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlıklarından sonra kulüp doktorunun işine son verdi

Madrid

Marca gazetesi, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'e ve Hırvat futbolcu Luka Modric'e çok yakın bir isim olarak bilinen doktor Mihic'in, özellikle Arda Güler'in sakatlıkları sonrasında uyguladığı tedavi yöntemlerinin "şüphe yaratması" üzerine görevden alındığını ileri sürdü.

Kulüpteki doktor ekibinin başındaki isim olan Mihic'in, gerek Arda Güler gerekse Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi sakatlık problemi yaşayan futbolcuların tedavi süreçlerinde aldığı kararların tartışıldığını yazdı.

Arda'nın sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampında sağ dizinde yaşadığı menisküs sakatlığı sonrasında ameliyat olması için 2 hafta beklendiğini hatırlatan İspanyol gazetesi, sonrasındaki tedavi süreçlerinin de çok fayda sağlamadığını, Türk futbolcunun sakatlıklarının tekrarladığını belirtti.

Real Madrid'in mevcut gidişattan memnun olmadığı için 6 yıl sonra doktor Mihic ile yollarını ayırdığı kaydedildi.

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