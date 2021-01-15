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PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Pochettino'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Mutlu Demirtaştan   | 15.01.2021
PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

PSG Kulübü, 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını duyurdu.

Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile yarın oynayacak maçta PSG'nin başında Pochettino'nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D’Agostino'nun yer alacağı belirtildi.

Pochettino, Alman Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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