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PSG Teknik Direktörü Galtier, ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, ırkçılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yunus Kaymaz  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
PSG Teknik Direktörü Galtier, ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı

İstanbul

Fransız basınında yer alan haberlere göre, hakkında "ırk veya dini aidiyete dayalı ayrımcılık" yaptığı şüphesiyle soruşturma açılan Galtier, Nice polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Basına sızdırılan ancak doğru olup olmadığı henüz teyit edilemeyen elektronik postalarda, Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "kadroda çok fazla siyahi ve Müslüman oyuncu bulunmasından" şikayetçi olduğu iddia edilmişti.

56 yaşındaki teknik adam ise, "ırkçı ve İslamofobik yorumlar yaptığı" yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Fransız teknik adamın 15 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Galtier, suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis ve 45 bin Avro para cezasına çarptırılabilir.

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