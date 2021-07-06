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PSG Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi transfer etti

Paris Saint-Germain kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yunus Kaymaz   | 06.07.2021
PSG Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi transfer etti

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Faslı sağ bek Achraf Hakimi'yi renklerine bağladı.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Hakimi, geçen sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Inter ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Paris ekibi, daha önce de Liverpool'da forma giyen Hollandalı Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmıştı.

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