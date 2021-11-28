Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,793.70
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Chelsea-Manchester United karşılaşması 1-1 tamamlandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.11.2021
Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United yenişemedi

Ankara


Haftanın kapanış maçında lider Chelsea, üst üste aldığı kötü sonuçlarla 8. sıraya kadar gerileyen Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, Sancho'nun 50. dakikadaki golüyle öne geçti. Yüzde 65,7 topa sahip olma oranıyla oynayan Chelsea'nin kaptanı Jorginho, 69. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

Liderliğini sürdüren Chelsea, puanını 30'a, Manchester United ise 18'e çıkardı. Böylece Chelsea ile en yakın takipçisi Manchester City arasındaki fark bir puana düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas, Omicron varyantı nedeniyle yolcu uçuşlarını iki hafta askıya alacak
AB: BioNTech-Pfizer'in 100 günde aşısını varyantlara karşı uyarlaması gerekiyor
Türkiye'de 21 bin 655 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti
Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
Avustralya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United yenişemedi

Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United yenişemedi

Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'ı 2 golle geçti

Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti

Hakkari'de kadın futbolcuların başarısı kız çocuklarını bu branşa yöneltti

Hakkari'de kadın futbolcuların başarısı kız çocuklarını bu branşa yöneltti
Mert Günok'ta ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi

Mert Günok'ta ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi
Fenerbahçe ile Göztepe 55. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe 55. randevuda