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Premier Lig'de 4'te 4 yapan Everton maç fazlasıyla lider

İngiltere Premier Lig'de Everton, Brighton & Hove Albion'ı 4-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Abdulkadir Karakaya   | 03.10.2020
Premier Lig'de 4'te 4 yapan Everton maç fazlasıyla lider

İstanbul

Ligin 4. haftasında Goodison Park Stadı'nda Brighton'ı konuk eden Everton'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 45+2. dakikada Yerry Mina, 52 ve 70. dakikalarda ise James Rodriguez attı.

Brighton'ın gollerini 41. dakikada Neal Maupay ve 90+2. dakikada Yves Bissouma kaydetti.

Ligde oynadığı dördüncü karşılaşmadan da galip gelen Everton, puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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