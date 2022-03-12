Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı
İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.
İstanbul
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkilerinin elinden alındığı duyuruldu.
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Kulüp ile hükümet arasındaki lisans anlaşmasının geçerli olduğu ve takımın antrenman ve maçlarını yapmaya devam edeceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.