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Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.

Mutlu Demirtaştan   | 12.03.2022
Premier Lig yönetimi, Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı Al Hilal – Chelsea

İstanbul

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin uyguladığı yaptırımlar üzerine Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü yönetimindeki yetkilerinin elinden alındığı duyuruldu.

Kulüp ile hükümet arasındaki lisans anlaşmasının geçerli olduğu ve takımın antrenman ve maçlarını yapmaya devam edeceği belirtildi.

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