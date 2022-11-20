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Portekiz Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, Gana ve Güney Kore ile birlikte yer alan Portekiz çalışmalarını sürdürdü.

Hilmi Sever   | 20.11.2022
Portekiz Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Doha

Al Shahaniya Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıldı.

İdmanda takımın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da yer aldı. Isınmayla başlayan antrenman pas çalışmasıyla sürdü. Oyuncular 5'erli gruplara ayrılarak koşu ve pas çalışması yaptı. Aralarında sorun olduğu iddia edilen Ronaldo ve Bruno Fernandes pas ve koşu çalışmasında aynı grupta yer aldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Portekiz, gruptaki ilk maçını 24 Kasım Perşembe günü Stadyum 974'te Gana ile oynayacak. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

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