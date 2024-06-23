Polonya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu
Üçüncülük maçında Polonya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.
Ankara
Polonya Milli Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-2 yenerek 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu.
Polonya, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan 3'üncülük maçını 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 ve 15-9'luk setlerle kazandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.