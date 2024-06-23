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Polonya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu

Üçüncülük maçında Polonya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Polonya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu Fotoğraf: Valeria Mongelli/AA

Ankara

Polonya Milli Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-2 yenerek 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu.

Polonya, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan 3'üncülük maçını 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 ve 15-9'luk setlerle kazandı.

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