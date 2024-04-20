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Pedallar 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2024) yarın Antalya'da başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Pedallar 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek

Ankara

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan organizasyonun 59'uncusu, bu yıl 21-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. 8 etaptan oluşan TUR 2024'te mücadele edecek 25 takımdan 175 bisikletçi, 1188 kilometre boyunca pedal çevirecek. Organizasyon TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

TUR 2024'te 4 Dünya Turu, 7 profesyonel, 12 de kıta takımı pelotonda mücadele verecek. Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto olmak üzere Türkiye'den 4 takım organizasyonda yer alacak. Türk bisikletçi Ramazan Yılmaz da Adria Mobil takımıyla tura katılacak.

Antalya'dan başlayacak yarışın startı, 10.25'te Düden Parkı'nda verilecek. Bisikletçiler, turun ilk gününü Atatürk Parkı'nda tamamlayacak.

Genel olarak düz profile sahip etaplardan oluştuğu için sprint finişlerinin yaşanacağı TUR 2024'ün tek 1. kategori tırmanışı, Kuşadası ile Manisa arasındaki 6. etapta gerçekleşecek. Spil Dağı'ndaki zirve finişine sahne olacak etapta bisikletçiler, 1244 metre rakıma tırmanacak.

190,6 kilometreyle turun en uzun etabı olan Kemer ile Kaş arasındaki 2. etap ve Marmaris'ten başlayıp Bodrum'da bitecek 4. etap da barındırdıkları 2. kategori tırmanışlarla sprinterleri zorlayacak.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına büyük katkı sağlayan tura katılan bisikletçiler, Akdeniz ve Ege sahillerinde ilerledikten sonra İzmir'den hava yoluyla İstanbul'a geçecek.

Turun 28 Nisan Pazar günü koşulacak son etabı İstanbul'da yapılacak. Startı ilk kez Beşiktaş Meydanı'nda verilecek final etabı, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. Etap (21 Nisan): Antalya, 134,7 kilometre

2. Etap (22 Nisan): Kemer-Kaş (Kalkan), 190,6 kilometre

3. Etap (23 Nisan): Fethiye-Marmaris, 156 kilometre

4. Etap (24 Nisan): Marmaris-Bodrum, 137,9 kilometre

5. Etap (25 Nisan): Bodrum-Kuşadası, 177,9 kilometre

6. Etap (26 Nisan): Kuşadası-Manisa (Spil Dağı), 160,1 kilometre

7. Etap (27 Nisan): Çeşme-İzmir, 125,4 kilometre

8. Etap (28 Nisan): İstanbul, 105,4 kilometre

Tur sırasında 23 Nisan kutlanacak

TUR 2024 yarış dışındaki etkinlikleriyle de bisiklet kültürünü ve sevgisini yaymaya çalışacak.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığının “Güvenli Bisiklet” projesi kapsamında çocuklara, bisiklet kullanımı ve trafik güvenliği konusunda eğitimler verilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen Fethiye-Marmaris etabında Türk bayrakları eşliğinde "TUR 2024 Bisiklet ve Gelecek Çocuk Şenliği" düzenlenecek.

Spil Dağı’nda bitecek turun 6. günü, Manisa Mesir Şenlikleri kapsamında 11 ülkeden gelen çocukların gösterileri ve geleneksel mesir saçımı törenine sahne olacak.

Artistik bisikletçi Viola Brand de gösterileriyle geçen yıl olduğu gibi 2024'te de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na renk katacak.

Turun tarihçesi

İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965 yılında uluslararası statü kazandı.

Bu özelliği nedeniyle turun başlangıç tarihi 1965 olarak kabul ediliyor. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2008'de 2.1 yarışma kategorisine, 2010'da da Hors Category (2. HC) seviyesine yükseltildi.

Tur, 2017'den itibaren üç yıl boyunca Dünya Turu takvimine eklendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de iptal edilen organizasyon, 2021 ve 2022'de UCI'nın yeni oluşturduğu Pro Serisi'ne alındı.

2023'te UCI Avrupa Turu altında 2.1 yarışma kategorisinde yapılan tur, 2024'te yeniden Pro Serisi yarışları arasına girdi.

Liderlerin mayoları

Turu en kısa sürede bitiren bisikletçi ve etaplardaki prim kapılarında aldığı puanlar bakımından lider sporcular, 4 farklı renkteki formayı giyiyor. Buna göre lider bisikletçiler şu mayoları taşıyacak:

Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

Yeşil mayo: Sprint lideri

Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri

Cavendish rekor için Türkiye'de

Kazandığı 34 etap birinciliğiyle Fransa Bisiklet Turu'nun rekorunu Eddy Merckx ile paylaşan Mark Cavendish, yeşil mayoyu 2014 ve 2015'te giydiği Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. kez boy gösterecek.

2023 sezonu sonunda aktif kariyerini noktalamayı planlayan ancak kararını değiştiren Büyük Britanyalı sporcu, Astana Kazakistan takımında yarışacak.

Elde ettiği 11 etap zaferiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun rekorunu Andre Greipel'le paylaşan 38 yaşındaki Cavendish, ünvanı tek başına ele geçirmek için pedal çevirecek.

Cavendish'in bu yoldaki en önemli rakipleri Bora-Hansgrohe takımından Sam Welsford, Dsm-Firmenich PostNL'den Fabio Jakobsen ve Danny van Poppel olacak.

TUR'da en fazla etap galibiyeti bulunan isimler şöyle:


SporcuÜlkesiEtap galibiyeti
1Andre GreipelAlmanya11

Mark CavendishBüyük Britanya11
3Sam Bennettİrlanda9
4Jasper PhilipsenBelçika7
5Svetoslav TchanlievBulgaristan6

Profesyonel takımların katılımından beri turu 2 kez kazanan çıkmadı

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2008'de profesyonel takımların da yer aldığı bir formatta düzenlenmeye başladı.

2008'den bu yana hiçbir bisikletçi, genel klasman şampiyonluğunu 2 kez kazanamadı. Bu süre zarfında 3 kez İspanyol, 2'şer kez İtalyan ve Kazak, 8 defa da farklı ülkelerden sporcular turu kazandı.

Son 15 turun şampiyonları şöyle:

YılSporcuÜlkesiTakımı
2008David Garcia DapenaİspanyaKarpin-Galicia
2009Daryl ImpeyGüney AfrikaBarloworld
2010Giovanni ViscontiİtalyaISD-NERI
2011Alexander EfimkinRusyaType 1-Sanofi Aventis
2012Alexsandr DyachenkoKazakistanAstana
2013Natnael BerhaneEritreEuropcar
2014Adam YatesBüyük BritanyaOrica-GreenEDGE
2015Kristijan DurasekHırvatistanLampre-Merida
2016Jose GonçalvesPortekizCaja Rural-Seguros RGA
2017Diego UlissiİtalyaBAE Emirates
2018Eduard PradesİspanyaEuskadi-Murias
2019Felix GrossschartnerAvusturyaBora-Hansgrohe
2020Kovid-19 salgını nedeniyle yapılmadı--
2021Jose Manuel DiazİspanyaDelko
2022Patrick BevinYeni Zelandaİsrail-Premier Tech
2023Alexey LutsenkoKazakistanAstana Kazakistan

Takımlar

Dünya Turu takımları:

Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Kazakistan (Kazakistan), Bora-Hansgrohe (Almanya), Dsm-Firmenich PostNL (Hollanda)

Profesyonel takımlar:

Q36.5 Takımı (İsviçre), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Polti Kometa (İtalya), Burgos-BH (İspanya), VF Group-Bardiani CSF-Faizane (İtalya), Bingoal WB (Belçika), Corratec Vini Fantini (İtalya), TDT-Unibet (Hollanda), Novo Nordisk (ABD)

Kıta takımları:

Terengganu Polygon (Malezya), China Glory-Mentech (Çin), Tarteletto-Isorex (Belçika), Bike Aid (Almanya), Rembe Sauerland (Almanya). Kinan (Japonya), Adria Mobil (Slovenya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto

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