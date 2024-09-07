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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında Umut Ünlü, altın madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında Umut Ünlü, altın madalya kazandı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında Umut, 200 metre serbest S3 finalinde yarıştı.

Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle bitiren Umut Ünlü, dün kazandığı 50 metre serbest yarışından sonra 200 metre serbestte de altın madalya almayı başardı.

Gümüş madalyayı 3.19.76 ile Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise 3.33.04 ile yine Ukranya'dan Serhii Palamarchuk elde etti.

Umut Ünlü tarihe geçti

Paris 2024'te Türkiye adına yarışan son sporcu olan Umut, kazandığı 2 altın madalyayla tarihe geçti.

23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk ve tek milli sporcu oldu.

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