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Para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar gümüş madalya kazandı

Paris

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Abdullah Kayapınar, 49 kiloda final müsabakasına çıktı.

İlk hakkında 172, ikinci hakkında 176, üçüncü hakkında da 180 kilo kaldıran Abdullah Kayapınar, son hakkında 184 kiloyu kaldıramadı ve 2. olarak gümüş madalya elde etti.

Abdullah Kayapınar, para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Altın madalyayı Ürdün'den Omar Sami Hamedeh Qarada 181 kiloyla, bronz madalyayı ise 171 kiloyla Vietnam'dan Cong van Ie aldı.

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