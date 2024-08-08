Dolar
33.48
Euro
36.47
Altın
2,411.29
ETH/USDT
2,466.50
BTC/USDT
57,751.00
BIST 100
10,111.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme kadınlar 10 kilometre yarışında madalyalar sahibini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme kadınlar 10 kilometre yarışında Hollandalı Sharon van Rouwendall altın madalya aldı.

Ercan Çakar  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme kadınlar 10 kilometre yarışında madalyalar sahibini buldu Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

Alexandre III Köprüsü'nde başlayan yarışlarda sporcular, Sen Nehri'nde yüzdü. Tartışmalarla gündemde olan nehrin bazı noktalarındaki kirlilik dikkati çekti.

Bu kategoride Hollandalı Sharon van Rouwendall altın madalya kazanırken, Avustralyalı Moesha Johnson gümüş, İtalyan Ginevra Taddeucci de bronz madalya elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Astsubay Çavuş Alp'in ailesine başsağlığı mesajı
"Sokak röportajları" RTÜK'ün takibinde
Çocukların dijital oyun platformlarına kolay ulaşımı riskleri de beraberinde getiriyor
İstanbul 2 No'lu Barosu, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme kadınlar 10 kilometre yarışında madalyalar sahibini buldu

Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme kadınlar 10 kilometre yarışında madalyalar sahibini buldu

Milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finalde

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün Paris 2024'te çeyrek finale yükselemedi

Erkekler boks 80 kiloda Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak altın madalya kazandı

Erkekler boks 80 kiloda Ukraynalı Oleksandr Khyzhniak altın madalya kazandı
Erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya kazandı

Erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya kazandı
Erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya kazandı

Erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet